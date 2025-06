L’appello di Papa Leone XIV | Fermiamo la minaccia nucleare costruiamo ponti non muri per la pace in Medio Oriente

In un contesto di crescente tensione in Medio Oriente, le parole di Papa Leone XIV risuonano come un richiamo urgente alla responsabilità e alla pace. «Fermiamo la minaccia nucleare, costruiamo ponti, non muri», ha detto, invitando tutti a unirsi per creare un futuro più sicuro e armonioso. In questi giorni cruciali, il suo appello invita a riflettere e agire, perché solo attraverso il dialogo e il rispetto si può sperare in un domani di pace duratura.

«In questi giorni giungono notizie che destano molta preoccupazione. Si è gravemente deteriorata la situazione in Iran e Israele », ha detto papa Leone XIV in un appello al termine dell' udienza giubilare. «In un momento così delicato, desidero rinnovare un appello alla responsabilità e alla ragione - ha proseguito -. L'impegno per costruire un mondo più sicuro e libero dalla minaccia nucleare.

In questa notizia si parla di: appello - papa - leone - minaccia

