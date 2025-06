L’Anffas a New York Il progetto Spiazzati protagonista all’Onu

Una delegazione di Anffas Macerata ha recentemente fatto il suo ritorno da New York, dove ha portato con sé un messaggio di speranza e inclusione. Partecipando alla 18ª sessione della Conferenza ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, hanno presentato il progetto "Schizzati", un esempio concreto di come l'inclusione lavorativa possa fare la differenza. La loro testimonianza ha spinto i riflettori su un tema fondamentale: l'importanza di costruire un mondo più equo per tutti.

Una ricca delegazione di Anffas Macerata è da poco rientrata da New York dove ha partecipato, da martedì a giovedì scorso, alla 18esima sessione della Conferenza degli Stati Parti della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (COSP 18) e ha presentato l’esperienza di inclusione lavorativa del progetto " Schizzati " che ha coinvolto in prima persona Antonio e Niccolò, due ragazzi che fanno parte del progetto stesso. "Rappresentare il nostro Paese in quella che è la massima sede della Crpd (Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità) è stato un onore ma anche una fortissima responsabilità", ha commentato il presidente Anffas Macerata, Marco Scarponi, che ha ringraziato vivamente il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli per l’invito ad essere presenti a New York. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Anffas a New York. Il progetto "Spiazzati" protagonista all’Onu

