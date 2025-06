Lancia pietre contro le auto parcheggiate in centro | arrestato 44enne

Momenti di tensione nel cuore di Reggio Calabria, dove un uomo di 44 anni è stato arrestato per aver lanciato pietre contro le auto parcheggiate. L'intervento tempestivo della polizia ha evitato il peggio, assicurando la sicurezza dei cittadini e delle proprietà. La situazione mette in luce quanto possa essere precaria la calma urbana e l'importanza della pronta azione delle forze dell'ordine. La vicenda ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa e che ogni azione può fare la differenza.

Momenti di tensione per le vie del centro di Reggio Calabria: un uomo di 44 anni, di origine indiana, è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti della polizia di Stato per danneggiamento aggravato. Durante un normale pattugliamento delle vie centrali, una Volante ha intercettato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Lancia pietre contro le auto parcheggiate in centro: arrestato 44enne

Le immagini mostrano un giovane che su via Friuli dopo aver preso la rincorsa, getta pietre Vai su Facebook

