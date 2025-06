Lamezia donna trovata senza vita in via Piave | indagini in corso

Una tragedia scuote Lamezia Terme questa mattina: in via Piave, un’anziana di 80 anni è stata trovata senza vita ai piedi di un edificio. Le prime indagini suggeriscono un possibile gesto volontario, ma le autorità stanno lavorando per chiarire ogni dettaglio di questa dolorosa vicenda. In un momento così difficile, il rispetto e la vicinanza alla famiglia sono più che mai necessari mentre proseguono le indagini.

Questa mattina a Lamezia Terme, in via Piave, una donna di 80 anni è stata trovata senza vita ai piedi di un edificio. Secondo quanto emerso, la donna si sarebbe lanciata dal quarto piano del palazzo in cui abitava. L’allarme è stato scattato poco dopo le 8:30 da alcuni passanti, e sul posto sono giunti rapidamente i soccorsi. A intervenire sono state due ambulanze del 118, ma nonostante la rapidità. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Lamezia, donna trovata senza vita in via Piave: indagini in corso

In questa notizia si parla di: donna - lamezia - trovata - vita

Lamezia, donna trovata senza vita in via Piave: indagini in corso; Tragedia a Crotone: il corpo senza vita di una donna trovato in un garage; Roma, la bambina trovata morta a Villa Pamphili potrebbe essere stata strangolata ·.

Lamezia, donna trovata senza vita in via Piave: indagini in corso - Questa mattina a Lamezia Terme, in via Piave, una donna di 80 anni è stata trovata senza vita ai piedi di un edificio. Segnala msn.com

Tragedia ad Almese: donna trovata senza vita nella sua abitazione - ALMESE – Un tragico evento ha scosso la comunità di Almese nel pomeriggio di mercoledì 4 giugno, quando una donna di circa 60 anni è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione. lagendanews.com scrive