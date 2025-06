Laika in azione a sostegno di Arcigay Roma | No pride in Genocide!

Laika, celebre artista di street art impegnata nella denuncia sociale, scende in campo a Roma per sostenere Arcigay e i diritti LGBTQ+. Con le sue opere, ha già lasciato un segno forte, e questa volta non fa eccezione: all’alba, centinaia di poster hanno invaso le strade del Roma Pride, un gesto di solidarietà e protesta contro ogni forma di discriminazione. La sua arte diventa così un potente messaggio di inclusione e coraggio, pronto a ispirare il mondo.

Roma, 14 giu. (askanews) – L'”artivista” Laika – nota per le sue opere di street art di denuncia sociale – è entrata in azione nella capitale a supporto di Arcigay Roma, con la quale già aveva realizzato il murale “Ricordatemi come vi pare” dedicato a Michela Murgia e il murale “Out of the closet” per il Coming Out Day 2024. All’alba, centinaia di poster sono comparsi lungo tutto il percorso del Roma Pride, che si tiene nel pomeriggio nel centro della Capitale: l’opera raffigura un soldato israeliano dell’IDF che sventola una bandiera rainbow sanguinante, sotto alla scritta “No Pride in Genocide – Laika 1954 supports Arcigay Roma”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

