Lago d’Iseo colpito dalla bufera | barche alla deriva e alberi caduti

Una violenta tempesta di vento ha scosso il lago d’Iseo, lasciando dietro di sé un paesaggio di alberi caduti e barche alla deriva. Le raffiche, intense e improvvise, hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e stanno coinvolgendo la comunità locale in operazioni di messa in sicurezza. La situazione rimane sotto controllo, ma si attende ancora una valutazione completa sui possibili feriti o dispersi. La natura si è mostrata imprevedibile, ricordandoci la sua forza extraterritoriale.

Iseo (Brescia), 14 giugno 2025 – Tempesta di vento questa sera attorno alle 19 sul lago d’Iseo, dove le raffiche hanno fatto cadere diversi rami e qualche albero, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Non solo: alcune barche fortunatamente vuote sono andate alla deriva e un natante si è rovesciato davanti a Sarnico. Sono attualmente in corso operazioni per capire se, in quel caso, qualcuno fosse a bordo. Non sono noti ulteriori dettagli. ll maltempo ha provocato il cedimento di alcuni rami e tronchi in un terreno nella zona di via della Cerca a Iseo. L’intervento dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Brescia e dei distaccamenti del territorio è stato immediato di modo da mettere in completa sicurezza la zona ed evitare la caduta di grossi alberi in zone dove potrebbero passare delle persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it