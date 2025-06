Lago di Como spaghetti al pomodoro a 45 euro e scoppia la polemica sui social

Il Lago di Como, simbolo di eleganza e charme, si trova al centro di un acceso dibattito sui social: il ristorante 'Sottovoce' dell'hotel Vista propone spaghetti al pomodoro a 45 euro, scatenando polemiche sul costo delle esperienze gastronomiche in zone turistiche di lusso. Negli ultimi anni, il tema dei prezzi elevati nei ristoranti italiani ha riacceso le discussioni, riflettendo le sfide e le contraddizioni di un settore sempre più sotto i riflettori e le aspettative dei clienti.

Il piatto viene proposto dal ristorante 'Sottovoce' del lussuoso hotel Vista con panorama sul Lario Negli ultimi anni, il tema del caro prezzi nei ristoranti italiani è tornato di frequente sotto i riflettori. Non si tratta solo di una sensazione diffusa: nei luoghi a forte vocazione turistic. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Lago di Como, spaghetti al pomodoro a 45 euro e scoppia la polemica sui social

In questa notizia si parla di: lago - como - spaghetti - pomodoro

L’oro verde del Lago di Como: l’olio extravergine protagonista tra degustazioni e cultura - Protagonista degli eventi, l'olio extravergine d'oliva si svela in tutta la sua ricchezza e varietà, celebrando l’heritage culturale e gastronomico del Lago di Como.

Spaghetti, pomodoro fresco, qualche foglia di basilico. Un piatto semplice che, sulle rive del lago di Como, costa però ben 45 euro. “Dal ristorante di livello alla pizzeria, qui hanno ormai tutti perso il senso della misura”, scoppia la polemica sui social: https://fa Vai su Facebook

Gli spaghetti al pomodoro a 45 euro fanno infuriare i social: La vista sul lago di Como non giustifica il prezzo; Spaghetti al pomodoro da 45 euro: scoppia la polemica sul lago di Como; Gli spaghetti al pomodoro a 45 euro sono un caso sul lago di Como.

Spaghetti al pomodoro da 45 euro: scoppia la polemica sul lago di Como - Si accende il dibattito social sul piatto del menù del ristorante Vista: c'è chi critica il prezzo eccessivo, ma anche chi difende la scelta del ristoratore ... Lo riporta msn.com

Gli spaghetti al pomodoro a 45 euro fanno infuriare i social: “La vista sul lago di Como non giustifica il prezzo” - Scoppia la polemica sui social per un piatto di spaghetti con pomodoro fresco e basilico in carta a 45 euro. Riporta fanpage.it

Un piatto di spaghetti pomodoro e basilico a 45 euro: il prezzo è giusto? - Ad accendere la miccia è Francesco Mariani di Como best food che per lavoro testa i migliori ristoranti sulle sponde del lago. Segnala today.it