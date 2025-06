L' agenda Tafazzi del centrosinistra

L'agenda Tafazzi del centrosinistra si svela in tutta la sua comicità involontaria, trasformando un referendum di rottura in un'occasione per riflettere sulle proprie fragilità. Mentre il voto avrebbe dovuto penalizzare la maggioranza, si è rivelato un autogol politico, evidenziando le contraddizioni interne dell'opposizione. Ma dal referendum emerge anche un tema che ha avuto uno suo strascico durante la campagna, rivelando tensioni e criticità ancora irrisolte nel panorama politico italiano.

Il referendum è passato, lo avete visto, e il voto che doveva essere un avviso di sfratto per Meloni è diventato un voto di sfiducia nei confronti dell'opposizione, e solo un centrosinistra a vocazione minoritaria, e un po' tafazziana, poteva trasformare un referendum per dare uno schiaffo alla maggioranza in un referendum con cui dare uno schiaffo a se stessa. Ma dal referendum emerge anche un tema che ha avuto uno suo strascico durante la settimana. Il Pd, plasticamente, ha fatto i conti con una verità, ovvero che inseguendo l'agenda Landini non si vince, e che andando a rimorchio della Cgil, che i referendum li aveva promossi, non si va molto lontano.

In questa notizia si parla di: centrosinistra - referendum - agenda - tafazzi

L'agenda Tafazzi del centrosinistra.

