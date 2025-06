L’aeroporto di Nizza sulle ali dell’ampliamento | Il nostro bacino? Inizia dall’Italia

L’aeroporto di Nizza si prepara a volare più in alto con un ambizioso ampliamento, rafforzando il suo bacino di utenza dall’Italia e oltre. In un contesto globale segnato da sfide geopolitiche e crisi, il settore aeroportuale dimostra resilienza e visione. Come afferma Franck Goldnadel, CEO di Aéroports de la Côte d’Azur, l’ottimismo è fondamentale: è proprio durante la pandemia che sono stati fatti i più grandi investimenti, aprendo nuove rotte e opportunità.

Nizza (Francia), 14 giugno 2025 – “Abbiamo bisogno di essere ottimisti”. È quasi con uno slogan che Franck Goldnadel, Ceo di Aca, Aéroports de la Côte d’Azur, riassume gli orizzonti di un settore che dopo lo tsunami Covid e la guerra russo-ucraina è alle prese con un contesto geopolitico sempre più difficile da decifrare. Ma d’altra parte, rivendica Goldnadel, è proprio in epoca Covid che Aca ha colto la sfida decisiva: investire - e tanto, 143 milioni di euro - nell’ampliamento dell’aeroporto di Nizza (suo capofila nella French Riviera, affiancato da Cannes e Saint-Tropez ) per ingrandire il Terminal 2 e puntare ai 18 milioni di viaggiatori (più 28,5% sulla capacità massima attuale). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’aeroporto di Nizza sulle ali dell’ampliamento: “Il nostro bacino? Inizia dall’Italia”

