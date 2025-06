L' aeroporto di Bologna è vicino alla saturazione manca una collaborazione con quello di Parma

L'aeroporto di Bologna si avvicina alla saturazione, con oltre dieci milioni di passeggeri nel 2024, evidenziando l'urgenza di un'alleanza strategica con quello di Parma. Come sottolinea il Segretario Generale Uiltrasporti Emilia Romagna, Fabio Piccinini, questa collaborazione rappresenta una soluzione fondamentale per alleggerire la pressione sullo scalo bolognese e migliorare i servizi per cittadini e aziende, rendendo la nostra regione piĂą competitiva e connessa.

"Come organizzazione sindacale - sottolinea il Segretario Generale Uiltrasporti Emilia Romagna Fabio Piccinini - lo abbiamo ribadito da diverso tempo, nella nostra regione ancora oggi assistiamo alla saturazione dello scalo bolognese, che nel 2024 ha superato i dieci milioni di passeggeri con. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - "L'aeroporto di Bologna è vicino alla saturazione, manca una collaborazione con quello di Parma"

Il futuro dell'aeroporto, interpellanza di Forza Italia in Regione: "Bologna verso la saturazione, si valorizzi Forlì" - Il leader di Forza Italia in Regione Emilia-Romagna ha presentato un’interpellanza alla Giunta, ponendo l'attenzione sul futuro dell’aeroporto di Bologna e sulla saturazione in vista di una valorizzazione di Forlì.

