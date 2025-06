Ladri al Carlo Fossati Addio a sei portatili

Un episodio che ha lasciato tutta la comunità scolastica sotto shock: sei portatili scomparsi dal Carlo Fossati, un istituto che da sempre si impegna a formare giovani talenti. La scoperta è avvenuta all'inizio della settimana, ma il colpo risale probabilmente al weekend scorso, quando i ladri sono entrati di nascosto nelle aule. La vicenda solleva domande sulla sicurezza e sulla necessità di proteggere il futuro dei nostri studenti.

È stato scoperto solo all'inizio della settimana quando sono state riaperte le aule, ma risale con tutta probabilità al weekend scorso il colpo messo a segno al Carlo Fossati, istituto superiore di primo grado che ha la sua sede in via Foscolo, da dove sono stati rubati sei computer. I ladri sono riusciti a introdursi nei locali della scuola, presumibilmente durante le ore notturne, dopo aver infranto il vetro di una finestra al pianoterra dell'edificio. A quel punto hanno mostrato di avere le idee piuttosto chiare e un piano preciso, perché si sono subito diretti verso l'aula usata come laboratorio dalla scuola cuggionese.

