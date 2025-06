Lacrime e sgomento ai funerali del carabiniere ucciso Crosetto | La famiglia di Carlo è anche la nostra famiglia

Le lacrime e lo sgomento avvolgono la comunità di Ostuni, impensierita dalla tragica perdita del brigadiere capo Carlo Legrottaglie. La cerimonia funebre, tra commozione e rispetto, ha unito cittadini e autorità nel ricordo di un eroe caduto durante un atto di servizio. La famiglia di Carlo e di tutti noi sente il peso di questa perdita, una ferita aperta che ci invita a riflettere sul valore della dedizione e del coraggio.

Grande commozione per i funerali de l brigadiere capo dei carabinieri Carlo Legrottaglie, ucciso durante uno scontro a fuoco. Alcune centinaia di persone, dietro le transenne sistemate lungo il tragitto per la parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa di Ostuni, hanno atteso l’arrivo del feretro. Presenti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, il ministro del Lavoro Maria Elvira Calderone e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Lacrime e sgomento ai funerali del carabiniere ucciso. Crosetto: “La famiglia di Carlo è anche la nostra famiglia”

