L’accusa della Procura alla sindaca Pd di Prato Ilaria Bugetti | Eletta grazie ai voti della massoneria

Le accuse rivolte alla sindaca PD di Prato, Ilaria Bugetti, aprono un inquietante capitolo sulla trasparenza e le alleanze nella politica locale. La Procura di Firenze ha chiesto l’arresto per corruzione, suggerendo che il suo successo elettorale sia stato favorito dall’appoggio della massoneria. Un caso che rischia di scuotere profondamente la fiducia nel sistema democratico, ma è importante ricordare che la presunzione di innocenza resta un principio fondamentale.

La sindaca Pd di Prato, Ilaria Bugetti, per la quale la Procura di Firenze ha chiesto l’arresto per corruzione, sarebbe stata eletta grazie all’appoggio determinante della massoneria. Lo scrive Il Giornale citando un passo delle contestazioni che la magistratura inquirente contesta alla prima cittadina, per la quale ovviamente vige il principio della presunzione di innocenza. La sindaca Pd e le logge. A mettere nei guai l’imprenditore pratese Riccardo Matteini Bresci e la sindaca PD di Prato,ille scrive il quotidiano milanese, sarebbero numerose intercettazioni telefoniche. Entrambi sono accusati di corruzione dalla procura di Firenze: lui sarebbe il presunto corruttore, la prima cittadina toscana la presunta corrotta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it