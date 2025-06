La zona rossa ha fallito ora mettiamoci al lavoro insieme

La frase "la zona rossa ha fallito" risuona ormai come un grido di battaglia a Rozzano, riflettendo il senso di insoddisfazione e frustrazione che permea la comunità. Da tempo si invoca un cambiamento, ma ora più che mai è il momento di agire concretamente. Solo un impegno condiviso può portare a soluzioni efficaci e durature contro le sfide che affrontiamo. È giunto il momento di mettere da parte le polemiche e lavorare insieme per il bene di tutti.

"La zona rossa ha fallito" è il mantra diffuso a Rozzano. E lo vanno ripetendo, a centrosinistra, da tempi non sospetti, cioè antecedenti le tre sparatorie registrate nelle ultime due settimane. Anche in campagna elettorale, ricorda Leo Missi, già candidato sindaco e oggi leader dell’opposizione in consiglio comunale: "La zona rossa ha fallito. Su questo non credo si possano più avere dubbi. Servono interventi più incisivi per affrontare la situazione. Voglio però adottare un approccio propositivo, pragmatico e tempestivo: l’amministrazione e il sindaco devono prendere in considerazione di attivare immediatamente un tavolo permanente per la sicurezza, coinvolgendo i comandanti della Polizia locale e dei carabinieri, gli assessori competenti e rappresentanti del Consiglio comunale, sia di maggioranza che di opposizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "La zona rossa ha fallito, ora mettiamoci al lavoro insieme"

