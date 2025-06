La Wild Atlantic Way i percorsi panoramici irlandesi come la Causeway Coastal Route o l' anello di Kerry sono perfetti per chi cerca un turismo lento lontano dalla frenesia

Scopri l’incanto della Wild Atlantic Way e dei percorsi panoramici irlandesi come la Causeway Coastal Route o l’Anello di Kerry, ideali per chi desidera rallentare e immergersi nella natura. L’Irlanda si rivela come una destinazione perfetta per un turismo lento, che valorizza le esperienze autentiche e profonde lontano dalla frenesia quotidiana. Un viaggio che rimarrà nel cuore, tra paesaggi mozzafiato e atmosfere incantate.

M ilano, 12 giu. (askanews) – L'Irlanda è una destinazione sempre più apprezzata da chi vuole praticare un turismo lento, tendenza di viaggio in crescita su scala globale, che privilegia esperienze più profonde e intense rispetto agli itinerari frenetici. Il fascino dell'isola si svela nei dettagli, attraverso alcune delle sue caratteristiche principali, che si sposano con l'attitudine a viaggi senza frenesia. Leggi anche › Italia patria del Turismo Lento: nasce "Cammini aperti" Dalle albe delicatamente nebbiose nel Burren ai lunghi pomeriggi di sole lungo la Wild Atlantic Way, l'Irlanda si mostra intensamente a chi rallenta.

