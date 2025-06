La visione di Del Ghingaro | Sviluppiamo il trasporto nei modi più innovativi

La visione di Del Ghingaro trasforma il trasporto, puntando su soluzioni innovative e sostenibili. La nuova linea speciale ’Viareggio by Night’ non è solo un'opportunità per i giovani di muoversi in sicurezza lungo la costa, ma rappresenta un elemento chiave di un progetto ambizioso: rivoluzionare la mobilità urbana. Nel dettaglio, il Comune finanzierà il progetto con…

La nuova linea speciale ’Viareggio by Night’ non è solo un’opportunità destinata ai giovani per muoversi in sicurezza lungo le dorsali del divertimento della costa. È una "tessera del puzzle" di un progetto ben più ampio che, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovrebbe cambiare radicalmente – "rivoluzionare", è stato detto di recente – l’impostazione generale della mobilità cittadina. Nel dettaglio, il Comune finanzierà il progetto con 15mila euro. Ma la cifra potrebbe salire: uno dei punti ancora da limare è relativo al costo del biglietto, ancora da approvare in Regione, che dovrebbe oscillare 3 e i 3,50 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La visione di Del Ghingaro: "Sviluppiamo il trasporto nei modi più innovativi"

