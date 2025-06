La Virtus cala il bis e vola a un passo dallo scudetto | battuta Brescia

La Virtus Bologna conferma la sua supremazia e si avvicina sempre di più allo storico scudetto. Con una prestazione impeccabile in gara 2 contro Brescia, i bianconeri dimostrano di essere pronti a scrivere un’altra pagina di gloria, puntando dritti alla 17ª conquista. La squadra di Dusko Ivanovic ha messo in campo cuore, intensità e talento, lasciando il pubblico entusiasta e sognante: il tricolore è a portata di mano.

Bologna, 12 giugno 2025 - La Virtus si ripete e vola ad un passo dallo scudetto. La formazione di Dusko Ivanovic batte anche in gara 2 Brescia 75-65 e adesso è ad una sola vittoria dal suo 17° scudetto e da ricucirsi sulla canotta lo stemma tricolore che manca dalla stagione 2020-21. Difesa arcigna, pressione asfissiante continua sui portatori di palla di Brescia e un attacco che gira e che trova tanti protagonisti con Shengelia (cori e prestazione da mvp e da leader per lui) ben supportato dalle prove balistiche di Hackett e Taylor, sono la ricetta vincete della Virtus di coach Ivanovic. Gran tifo e la bella coreografia della curva, accolgono le squadre prima della palla a due, in una Segafredo Arena di nuovo sold-out. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net