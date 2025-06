La tragedia di Mariano Olla | il 16enne trovato morto in mare a Cagliari

Cagliari piange la tragica scomparsa di Mariano Olla, il 16enne di Sestu trovato senza vita sulla spiaggia di Sant’Elia. Un episodio che ha sconvolto tutta la comunità, lasciando aperti numerosi interrogativi e spingendo le autorità a indagare a fondo sulla vicenda. Il ritrovamento del corpo di Mariano, in un contesto ancora avvolto nel mistero, ha acceso un’onda di dolore e preoccupazione tra amici e familiari, mentre le indagini continuano a cercare risposte.

Il mistero della morte di Mariano Olla. Cagliari è ancora scossa dalla tragica morte di Mariano Olla, il giovane 16enne di Sestu ritrovato senza vita sulla spiaggia di Sant’Elia. Un caso che ha sconvolto l’intera comunità e che rimane avvolto nel mistero mentre le indagini della Polizia proseguono per chiarire cosa sia accaduto nella notte tra venerdì e sabato. Il ritrovamento del corpo. Il corpo senza vita del ragazzo è stato individuato in prossimità della spiaggetta del parcheggio Cuore, non distante dal porticciolo turistico di Su Siccu. Era vestito con pantaloncini e scarpe da ginnastica, ma privo di maglietta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - La tragedia di Mariano Olla: il 16enne trovato morto in mare a Cagliari

In questa notizia si parla di: mariano - olla - 16enne - cagliari

Cadavere trovato in acqua in un porticciolo turistico vicino ai locali della movida: è di Mariano Olla, aveva 16 anni. Sul corpo nessuna violenza - L’attonita comunità di Cagliari si trova di fronte a un enigma inquietante: il corpo di Mariano Olla, 16 anni, trovato senza segni di violenza nel porticciolo di Su Siccu.

UniCa -... - UniCa - Università degli Studi di Cagliari Vai su Facebook

Cadavere in mare ripescato al porto, Mariano Olla morto a 16 anni: giallo a Su Siccu a Cagliari; Mariano Olla, chi era il 16enne trovato morto nel porto: era senza maglietta, riconosciuto grazie a una cateni; Sedicenne trovato morto in spiaggia: ecco chi era.

Mariano Olla, chi era il 16enne trovato morto nel porto: era senza maglietta, riconosciuto grazie a una catenina - Aveva 16 anni Mariano Olla, il ragazzino trovato morto in acqua nel porticciolo turistico di Su Siccu, a Cagliari. Scrive msn.com

Cadavere in mare ripescato al porto, Mariano Olla morto a 16 anni: giallo a Su Siccu a Cagliari - Un cadavere è stato ripescato in acqua davanti al porticciolo turistico di Su Siccu a Cagliari. Come scrive msn.com

Giallo a Cagliari, chi era Mariano Olla, il 16enne trovato morto al porticciolo di Su Siccu - Cagliari, shock a Su Siccu: trovato morto in mare il 16enne Mariano Olla. Lo riporta tag24.it