La tragedia della superstrada Morto nel cantiere la sentenza Tutti assolti i dirigenti della ditta

Una sentenza arrivata dopo una lunga battaglia legale che ha diviso l’opinione pubblica e sollevato forti proteste. La tragedia del 24 settembre 2020, quando Augustine Aigbovo perse la vita in un cantiere lungo la Ferrara-Mare, ha scosso tutta la comunità. Tuttavia, il giudice Giovanni Solinas ha deciso di assolvere i dirigenti della ditta e il direttore tecnico, lasciando molti senza parole e aprendo un dibattito acceso sulla giustizia e la sicurezza nei cantieri.

Operaio morto nel cantiere della superstrada, assolti direttore tecnico e la ditta appaltatrice dei lavori. Questa la decisione arrivata dal giudice Giovanni Solinas al termine del processo di primo grado per la tragedia del 24 settembre 2020, quando Augustine Aigbovo, 43enne originario del Gambia, fu travolto mentre stava lavorando in un cantiere lungo la Ferrara-Mare, tra le uscite di Cona e via Ravenna. Una sentenza arrivata dopo la requisitoria del pubblico ministero Andrea Maggioni, che aveva chiesto una condanna degli imputati di tre anni e quattro mesi di reclusione, e le arringhe degli avvocati, Ermanno Cicognani e Alessandro De Matteis. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La tragedia della superstrada. Morto nel cantiere, la sentenza. Tutti assolti i dirigenti della ditta

In questa notizia si parla di: cantiere - tragedia - superstrada - morto

