La Toscana in Bocca Quante specialità

Toscana in Bocca, l’evento che celebra le eccellenze enogastronomiche della regione, si prepara a conquistare ancora più appassionati nel 2025. La manifestazione, ospitata nel suggestivo Castello dell’Imperatore, rappresenta un vero e proprio patrimonio di cultura e sapori da valorizzare, attirando turismo e generando nuove opportunità economiche. Con questa vetrina privilegiata, la Toscana si conferma come meta imperdibile per chi desidera scoprire le sue mille specialità.

"Realizzare una manifestazione del genere al Castello rappresenta un plus per una città che sta iniziando pian piano a vivere anche di turismo. E' necessario diversificare le fonti di reddito di una realtà che ha comunque dei tesori nascosti da valorizzare ed esibire. E il Castello dell'Imperatore è indubbiamente uno di questi". Il presidente di Confcommercio Pistoia e Prato, Gianluca Spampani, ha così presentato l'edizione 2025 de La Toscana in Bocca, inaugurata ieri nel tardo pomeriggio alla presenza del direttivo dell'associazione, della sindaca Ilaria Bugetti e della giunta comunale. Una due giorni di appuntamenti dedicati all' enogastronomia del territorio, nella cornice d'eccezione offerta dal Castello.

