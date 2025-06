La Toscana finanzia coi soldi pubblici un corso Lgbt per ragazzini di 6 anni

In un contesto che desta molte polemiche, la Toscana finanzia con fondi pubblici un corso LGBT rivolto a bambini di soli 6 anni. L’Arci di Pontedera invita i «bambin3» a colorare magliette in vista del Pride, sostenendo che alcune mamme abbiano richiesto questa iniziativa. La Lega si mobilita, promettendo un’interrogazione a Giani. Quale sarà il futuro di questa controversa iniziativa?

L’Arci di Pontedera, foraggiata dalla giunta pd, invita i «bambin3» a colorare magliette in «preparazione» al pride. «Ce lo hanno chiesto alcune mamme». La Lega sulle barricate: «Faremo un’interrogazione a Giani». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Toscana finanzia coi soldi pubblici un corso Lgbt per ragazzini di 6 anni

