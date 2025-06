La Strana vita di PeppOh e la poesia di Mario Paciolla

La vita di PeppOh, alias Giuseppe Sica, è un viaggio emozionale tra luci e ombre, un racconto intenso che riflette come in un attimo si possa passare dal Paradiso agli abissi più profondi. Dopo tre anni e mezzo di lavoro, nasce questa testimonianza di speranza e introspezione, impreziosita dalla poesia di Mario Paciolla. Il concept della cover è quello di catturare visivamente questa altalena di emozioni, un ponte tra sogno e realtà.

3 anni e mezzo di lavoro per un racconto sulla vita che in un attimo può portare in Paradiso e, appena un secondo dopo, negli abissi più cupi degli Inferi: lo firma PeppOh all'anagrafe Giuseppe Sica, classe 1989, rappersoulman tra i più amati a Napoli.

