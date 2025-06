La strage dimenticata | su Rai 1 la storia del triplice omicidio avvenuto in via Scobar

da Rai 1 che rivela le vicende di un dramma irrisolto e ancora avvolto nel mistero. Un viaggio nel passato per ricordare, riflettere e non dimenticare una pagina oscura della storia italiana. La puntata promette testimonianze, analisi e emozioni profonde, riportando alla luce una tragedia che merita giustizia e memoria. Non perdere l’appuntamento: perché alcune storie devono essere ricordate per sempre.

La storia del triplice omicidio avvenuto a Palermo in via Scobar, il 13 giugno 1983, in cui morirono il capitano dei carabinieri Mario D'Aleo e i colleghi Giuseppe Bommarito e Pietro Morici: è "La strage dimenticata", argomento del quarto appuntamento di “Cose Nostre”, il programma ideato e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "La strage dimenticata": su Rai 1 la storia del triplice omicidio avvenuto in via Scobar

