La storica presidente dell’Anpi | Questo premio arriva al cuore

Quando ha risposto al telefono, non avrebbe mai immaginato di ricevere una notizia così speciale. La storica presidente dell'ANPI, Rosella Stucchi, simbolo vivente della Resistenza, ha toccato il cuore di tutti con questa inattesa conferma: il Comune le ha conferito il prestigioso Giovannino d’Oro. Un riconoscimento che celebra non solo il suo impegno, ma anche l’importanza di preservare la memoria storica.

Certe telefonate arrivano quando meno te le aspetti, ma restano incise per sempre. È successo ieri a Rosella Stucchi (foto), memoria vivente della Resistenza, quando, appena sbarcata in Sardegna per una breve vacanza, ha ricevuto la notizia che il Comune le ha conferito la massima onorificenza cittadina, il Giovannino d’Oro. Un riconoscimento tanto inatteso quanto meritato, che l’ha profondamente emozionata. "Quando ha risposto al telefono, non ci credeva, si è commossa – racconta il marito Franco Isman, compagno di Rosella nell’impegno civico della memoria –. Questo premio arriva al cuore, dopo una vita spesa per trasmettere ai giovani il valore della libertà e della democrazia". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it