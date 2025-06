La storia ritrovata . Una contessa misteriosa e 250 ricette del 1600.

Dal cuore di un mercatino delle pulci, tra cartoline e cimeli dimenticati, sono emerse oltre 250 antiche ricette del 1600, nascoste tra le pagine del passato. Scoperte da un appassionato di storia antica, queste testimonianze fitoterapiche svelano un mondo segreto di cure e tradizioni secolari. Ora, grazie all'entusiasmo di Paolo Ceredano e a un esame di filosofia medievale superato con successo, queste preziose pagine trovano una nuova voce. Ma chi era davvero la misteriosa contessa ritrovata?

Da un mercatino delle pulci, seminascoste tra cartoline e altri cimeli, sono emerse oltre duecentocinquanta ricette fitoterapiche del 1600. È stato un appassionato di storia antica a scovarle e ad acquistarle strappandole magari a una discarica. Paolo Ceredano le ha conservate per più di quaranta anni, poi l’anno scorso, dopo aver sostenuto e superato un esame di Storia di filosofia medievale, ha offerto alla docente che si occupa di storia del pensiero filosofico e scientifico in età tardoantica, medievale e umanistica, con particolare attenzione per la storia della medicina, una di quelle prescrizioni datate 1678. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it