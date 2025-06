La Statale di Milano sposta il Dipartimento di Matematica dopo le proteste degli studenti | dove sarà la nuova sede

Dopo le vivaci proteste degli studenti, l'Università Statale di Milano ha annunciato il trasferimento del Dipartimento di Matematica, che si sposterà in una nuova sede a partire dal 16 giugno 2025. La decisione, motivata dalla necessità di garantire un ambiente più sicuro e funzionale, segna un importante cambiamento per studenti e docenti. Scopriamo insieme dove si troverà la nuova casa di questa fondamentale facoltà e cosa significa per il futuro dell’ateneo.

L'Università Statale ha comunicato che a partire dal prossimo lunedì, il 16 giugno 2025, tutte le attività didattiche del Dipartimento di Matematica saranno spostate in una nuova sede. La motivazione, arrivata con un "leggero" ritardo, dopo le proteste degli studenti, dice che i "cantieri sarebbero incompatibili con le attività didattiche". 🔗 Leggi su Fanpage.it

