La squadra di Billi perde la vicesindaca Zoli.

Un’inaspettata svolta scuote il panorama politico di Castrocaro Terme e Terra del Sole: la vicesindaca Silvia Zoli lascia improvvisamente la giunta guidata dal sindaco Francesco Billi. Una decisione che, alle ore 17.38 di ieri, ha sorpreso tutti, segnando un capitolo inaspettato nel percorso amministrativo iniziato tre anni fa. La squadra si trova ora a dover affrontare una nuova sfida, lasciando il futuro ancora incerto.

La notizia è giunta inattesa alle 17.38 di ieri: la vicesindaco del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole lascia la giunta guidata dal primo cittadino Francesco Billi. Che, come prassi, saluta con stima la compagna di un viaggio iniziato esattamente tre anni fa e che sembrava destinato a concludersi nel giugno 2027, alla naturale scadenza del mandato. "Intendo ringraziare a nome dell’intera squadra l’avvocato Silvia Zoli, che in questi anni ha contribuito in maniera concreta al raggiungimento di importanti obiettivi e a impostare la pianificazione del mandato con notevole competenza – scrive la fascia tricolore –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it