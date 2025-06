La sposa vuole chiedere 50 euro a tutti quelli che hanno detto ‘sì’ e poi non si sono presentati al matrimonio che cafona | il post che divide i commentatori

La sposa decide di chiedere 50 euro a chi ha risposto “8216s2368217” e poi non si è presentato al matrimonio, scatenando un vespaio di reazioni su Reddit. La storia, ormai virale nella categoria “Wedding Shaming”, mette in luce il lato più bizzarro e talvolta cafone delle nozze moderne. Ma cosa spinge gli invitati a comportarsi così? Scopriamolo insieme, tra commenti divertenti e opinioni contrastanti.

Reddit, la popolare piattaforma dove gli utenti possono discutere di qualsiasi tema possibile, è ricca di contenuti che riguardano i matrimoni, divisi addirittura in sottocategorie. Ci sono le nozze riuscite, quelle dove capita un fattaccio, e altre ancora non celebrate. In questo caso, la storia che stiamo per raccontare si trova nella categoria “ Wedding Shaming “. A parlare dei fatti è un’invitata che ha spiegato di aver detto ‘sì’, assieme al suo ragazzo e a sua mamma, alla partecipazione a un matrimonio. La sposa aveva specificato di aver bisogno di una conferma esatta per comunicarla al catering, che le avrebbe addebitato un costo a persona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La sposa vuole chiedere 50 euro a tutti quelli che hanno detto ‘sì’ e poi non si sono presentati al matrimonio, che cafona”: il post che divide i commentatori

In questa notizia si parla di: sposa - detto - sono - vuole

Aisha bint Faisal, la nipote di Rania e Abdullah di Giordania ha detto sì con un abito da sposa degno di Grace Kelly - Aisha bint Faisal, nipote della regina Rania e del re Abdullah giordano, ha detto il suo "sì" in uno splendido abito da sposa che evoca la grazia di Grace Kelly.

POV: i fiori non sono fatti per durare per sempre..." ...ma chi ha detto che il tuo bouquet da sposa debba appassire? Con la conservazione in resina, ogni petalo, forma e colore può trasformarsi in un ricordo eterno. Da **Simosarts**, diamo nuova vita al tuo Vai su Facebook

Si sposa in segreto, il marito la picchia. Ma lei ora vuole ritornare con lui; “Mia figlia, spinta dai suoceri, vuole organizzare un matrimonio da 90mila euro; «Mia figlia si sposa, ma vuole che ad accompagnarla all'altare sia il suo patrigno. Sono un papà devastato».

Sposa non vuole come damigella la figlia 11enne del futuro marito, lui: “Mi ha spezzato il cuore, sono pronto ad annullare le nozze” - mi ha guardato divertito e poi ha detto che non pensava che P. Secondo ilfattoquotidiano.it

Sposa non vuole come damigella la figlia 11enne del futuro marito, lui: «Mi ha spezzato il cuore, volevo annullare le nozze» - La dedica per Francesca De Stefano: «Non dimenticherò mai questo giorno» Damigella al matrimonio compra il vestito da 800 euro ma viene sostituita dalla sposa ... Da leggo.it

Sposa non vuole i bambini al matrimonio (dopo aver avuto un aborto): «Dobbiamo divertirci». Scoppia la lite in famiglia - La lite con il fratello «[Mio fratello] mi ha inviato un messaggio in cui ha detto: "Le tue nipoti sarebbero ... Come scrive ilmessaggero.it