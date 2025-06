La spiritualità e l’umanità L’ex seminario vescovile si apre a una nuova vita

Spiritualità e umanità si uniscono in un luogo che, tra passato e futuro, riscopre la propria voce. L’ex seminario vescovile di Colle si apre a una rinascita, trasformandosi in uno spazio di dialogo, introspezione e speranza. In un mondo dominato dal caos, nasce un rifugio dove la tradizione si fonde con l’innovazione, offrendo a ogni anima il desiderio di trovare pace e significato. È il momento di ascoltare ciò che le pietre hanno da dire.

Quando le pietre parlano, raccontano storie di silenzio e rinascita. Ma a Colle non si tratta solo di ascoltare il passato: è il futuro che prende voce. Nascosto tra le pieghe della storia toscana, l’ex seminario vescovile torna a vivere con una nuova luce, pronta ad accendersi nel cuore di chi cerca spiritualità, dialogo e umanità. In un’epoca in cui il rumore sovrasta l’interiorità, nasce un luogo dove la preghiera incontra la modernità, e la tradizione si fa ponte verso il domani. L’ex seminario vescovile di Colle si apre ad una nuova vita ed a una nuova missione. Dall’11 giugno 2025, infatti, la struttura è stata affidata ai "Ricostruttori nella preghiera al Borgo", un’associazione pubblica di fedeli che opera in tutta la Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La spiritualità e l’umanità. L’ex seminario vescovile si apre a una nuova vita

