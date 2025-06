La Spal potrebbe rinascere grazie alla X Martiri di Porotto

La Spal potrebbe rinascere grazie alla X Martiri di Porotto, una mossa che ricorda la storica operazione del 2013 con la Giacomense. Proprio come allora, questa operazione potrebbe spalancare le porte a un nuovo inizio, permettendo alla squadra ferrarese di ripartire dall’Eccellenza e ritrovare la strada del successo. È un’operazione dal sapore di rinascita, un atto di coraggio che potrebbe cambiare il destino della Spal.

Se nel 2013 l'ancora di salvezza della Spal fu lanciata da Masi San Giacomo, quest'anno potrebbe arrivare inaspettatamente da Porotto. Nell'ambito di un'operazione simile a quella che 12 anni fa portò la Giacomense a Ferrara, gettando le basi per la cavalcata che tutti ricordiamo. Sarebbe quindi la X Martiri a 'sacrificarsi' cedendo la propria matricola alla Spal, garantendole la possibilità di ripartire dall' Eccellenza (attraverso la fideiussione da 100mila euro) e da un settore giovanile di buon livello. Chiaramente non c'è ancora nulla di certo, ma il progetto è serio e concreto, e coinvolgerebbe addirittura un certo Mirco Antenucci.

POROTTO, 150 MILA EURO DA PARTE DEL COMUNE PER IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DELLA 'X MARTIRI', SOCIETÀ SECONDA IN NUMERI E ISCRIZIONI SOLO ALLA SPAL. SARÀ REALIZZATO IN ERBA SINTETICA, PE; 'X Martiri', il nuovo campo da calcio sarà in erba sintetica.

