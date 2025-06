La sindaca Carnevali un anno dopo | Ogni giorno una scoperta abbiamo una visione strategica per Bergamo

Un anno dopo l’insediamento di Elena Carnevali, Bergamo ha scoperto un nuovo volto di leadership. Ogni giorno, con passione e dedizione, la sindaca e la sua squadra hanno gettato le basi per una città più innovativa e solidale. La strada è stata tracciata con decisione, e il primo bilancio dimostra come il coraggio di cambiare possa portare a risultati concreti. E questa è solo l’inizio di un cammino che promette grandi traguardi...

Bergamo. Erano le 21,15 di lunedì 10 giugno 2024 quando in città arrivò il verdetto ufficiale: Elena Carnevali venne eletta prima sindaca di Bergamo con il 54,95% delle preferenze. A 12 mesi dall’insediamento, intorno a mezzogiorno di sabato 14 giugno, la Giunta ha tracciato un bilancio del primo anno di mandato in una conferenza stampa in Sala Cutuli. “Gli assessori hanno dimostrato senso civico e competenza con politiche pubbliche costruite con serietà e spesso in modo silenzioso – afferma la sindaca -. Nonostante le diversità abbiamo sempre mostrato unità. Questi 12 mesi sono stati segnati da eventi eccezionali e traumatici: penso all’alluvione di settembre, ma anche agli omicidi di via Tiraboschi e del giovane Claris”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - La sindaca Carnevali un anno dopo: “Ogni giorno una scoperta, abbiamo una visione strategica per Bergamo”

