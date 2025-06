La sindaca Carnevali un anno dall’insediamento | Concretezza e una città in trasformazione

A un anno dall’insediamento, la sindaca Carnevali presenta un bilancio ricco di risultati e progetti concreti, simbolo di una città in costante trasformazione. Durante la conferenza stampa, è emersa con chiarezza la visione innovativa e l’impegno tangibile dell’amministrazione, che lavora con determinazione per costruire un futuro migliore. Un primo traguardo importante, ma solo l’inizio di un percorso verso un cambiamento duraturo e positivo.

LA CONFERENZA STAMPA. A dodici mesi dall’insediamento, la Giunta Carnevali ha tracciato in una conferenza stampa un bilancio del primo anno di mandato caratterizzato «da visione e concretezza in tutti gli ambiti strategici della città». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - La sindaca Carnevali un anno dall’insediamento: «Concretezza e una città in trasformazione»

In questa notizia si parla di: carnevali - anno - insediamento - concretezza

Carnevali Sassuolo: «Il prossimo anno puntiamo a questo obiettivo. Orgogliosi di avere la Nazionale nel nostro stadio stasera. Il caso Acerbi? Ecco quel che penso…» - Il futuro del Sassuolo si illumina con ambizioni sempre più grandi, come il prossimo Carnevali Sassuolo, che mira a portare ancora più orgoglio e prestigio nel nostro stadio.

La sindaca Carnevali un anno dall’insediamento: «Concretezza e una città in trasformazione» Vai su Facebook

La sindaca Carnevali un anno dall’insediamento: «Concretezza e una città in trasformazione»; La sindaca Carnevali un anno dopo | Ogni giorno una scoperta abbiamo una visione strategica per Bergamo.

La sindaca Carnevali un anno dall’insediamento: «Concretezza e una città in trasformazione»

Come scrive ecodibergamo.it: A dodici mesi dall’insediamento, la Giunta Carnevali ha tracciato in una conferenza stampa un bilancio del primo anno di mandato caratterizzato «da visione e concretezza in tutti ...