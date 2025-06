La shade estiva per la manicure? Ce la presentano le coconut nails

La caratteristica dominante di questa particolare sfumatura è la sua delicatezza e luminosità, che esaltano l’abbronzatura donando un look fresco e sofisticato. Le Coconut Nails sono il tocco perfetto per un’estate all’insegna del natural chic, valorizzando ogni gesto con eleganza senza rinunciare alla praticità. Ideali per chi desidera un look impeccabile, semplice e irresistibilmente glamour: scopri come queste unghie possano trasformare il tuo stile estivo.

Figlie dell'iconico bianco latte, le coconut nails sono la shade estiva perfetta. Che si abbina, perfettamente, all'abbronzatura: infatti il suo fondo bianco ma delicato permette di mettere in risalto il colore della pelle in maniera naturale, senza eccedere. Insomma, come sempre, è il trionfo delle clean girls. Le coconut nails, le unghie che stanno benissimo con l'abbronzatura. La caratteristica dominante di questa particolare sfumatura è l'opacità consistente, ripresa proprio dall'interno del frutto. Ricrearla è semplicissimo, grazie ai polish diluiti. L'idea è dunque di ottenere la sfumatura del latte ottenuto dal cocco.

