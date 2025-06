La sfida sostenibile nel patrimonio costruito per una rigenerazione urbana giusta e verde

progresso sostenibile, rappresenta il cuore delle sfide attuali. Come evidenziato da vari contributi su Linkiesta, una rigenerazione urbana giusta e verde non può prescindere dalla creazione di valore condiviso, garantendo benefici per tutta la comunità. Solo attraverso un approccio equilibrato e innovativo si potrà trasformare il patrimonio costruito in un motore di sviluppo equo e duraturo.

Come sottolineato da altri contributi apparsi su Linkiesta, è ormai divenuta insostenibile l’idea di perseguire una transizione ecologica nella rigenerazione urbana senza che questa crei valore immobiliare condiviso per la cittadinanza. Il dibattito in corso sull’urbanistica meneghina, infatti, ha lasciato emergere forti lacune riguardanti soprattutto la cattura della rendita immobiliare. La questione del governo della rendita, ostica al contesto politico e mediatico e, quantomeno in parte, inevasa anche dalla ricerca urbanistica, giuridica ed economica, assume oggi una straordinaria centralità. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

