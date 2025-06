La sezione Italia Nostra di Chieti organizza una visita a Casoli domenica 22 giugno

Scopri le radici profonde della nostra terra con Italia Nostra Chieti! Domenica 22 giugno, unisciti a noi per esplorare Casoli, un borgo ricco di storia, arte e tradizioni. Questa visita speciale ci condurrà nel cuore degli avvenimenti che hanno segnato l’Abruzzo meridionale, con un focus particolare sulla Brigata Majella. Un’occasione unica per riscoprire il patrimonio culturale e storico del nostro territorio. Non mancare!

