Gli ascolti televisivi continuano a dettare il ritmo della serata, con Tim Summer Hits su Rai1 che conquista il pubblico e fa registrare un notevole successo, mentre programmi come Tradimento su Canale5 attraggono comunque una fetta importante di telespettatori. I dati dimostrano come l'intrattenimento e l'informazione siano in costante competizione, influenzando i conti e le strategie delle emittenti. La sfida tra i palinsesti si fa sempre più accesa e interessante.

Gli ascolti del venerdì sera televisivo hanno visto, su Rai1, la prima puntata di Tim Summer Hits condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu conquistare una media di 2.324.000 spettatori pari al 18.0% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Tradimento ha siglato invece una media di 2.039.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 il documentario La TV nel Pozzo - dedicato al dramma di Alfredino Rampi - ha segnato 301.000 spettatori pari al 2.o%. Su Italia1 il film Creed II ha ottenuto 700.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 FarWest con Salvo Sottile ha radunato 574.000 spettatori (4.2%), in crescita. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La sentenza degli ascolti: volano Conti-Delogu. Amadeus fermo al 2% per cento

