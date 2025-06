La seconda giovinezza di Messi all’Inter Miami | il Mondiale per club la sua ‘Last Dance’?

La seconda giovinezza di Lionel Messi all’Inter Miami sta affascinando il mondo del calcio. Dopo aver scritto pagine memorabili in Europa, l’argentino ha ritrovato entusiasmo e vitalità nel campionato americano. Questa notte, con il Mondiale per Club, potrebbe essere il suo ultimo grande capitolo internazionale? La sua "Last Dance" promette emozioni indimenticabili e un’eredità che resterà nella storia.

Lionel Messi questa notte darà il via al Mondiale per Club: a Miami l'argentino ha vissuto una seconda giovinezza: questa è la sua Last Dance? L'approdo di Lionel Messi all'Inter Miami nell'estate del 2023 ha segnato una nuova fase nella carriera del fuoriclasse argentino, dopo un periodo meno brillante al PSG. Lasciando l'Europa per la .

