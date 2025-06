La scuola ormai è un campo di battaglia Feltri | esiliamo genitori e docenti frustrati

scuola italiana si aggiunge un capitolo che sembra più una telenovela che un percorso di crescita. Tra promesse, scontri e delusioni, è difficile riconoscere un vero cambiamento. Ma esiste una via d’uscita? La risposta potrebbe risiedere in un nuovo approccio, capace di mettere al centro studenti, insegnanti e genitori, ricostruendo così un sistema scolastico che non sia più solo un campo di battaglia.

La scuola è diventata un campo di battaglia su cui si misurano le frustrazioni di genitori, alunni e insegnanti, ma a lasciarci la pelle (politicamente parlando) è sempre e soltanto il ministro dell'Istruzione di turno che corre e sbraita per cambiarla e alla fine non stravolge un tubo e lascia tutti scontenti. Questo paese ne ha conosciuti tanti: la ministra dei banchi a rotelle Azzolina, l'algida Moratti e l'indecifrabile Bianchi. All'attuale ministro Valditara va però riconosciuto lo zelo e la voglia di portare l'istruzione a un livello di decenza minima che da anni mancava. Reintrodurre il latino in seconda media è doveroso. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La scuola ormai è un campo di battaglia. Feltri: esiliamo genitori e docenti frustrati

