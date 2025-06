La scuola di politica per giovani donne

La scuola di politica per giovani donne è un’opportunità unica di crescita e empowerment, pensata per potenziare le competenze politiche e civiche di ragazze tra i 14 e i 18 anni in tutta Italia. Con un percorso di 10 incontri coinvolgenti e formativi, questa iniziativa mira a creare nuove protagoniste del cambiamento. A Milano, quest’anno, venti giovani provenienti da diversi licei hanno già iniziato a tracciare il loro cammino verso un futuro più attivo e consapevole.

È una scuola per giovani donne, un percorso formativo di 10 incontri per sviluppare competenze politiche e di attivismo civico. Le lezioni si svolgono in tutt’Italia. A Milano quest’anno hanno partecipato venti ragazze tra i 14 e i 18 anni provenienti da licei e istituti della città. Nel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - La scuola di politica per giovani donne

In questa notizia si parla di: scuola - giovani - donne - politica

Scuola e dipendenze, il piano Valditara per formare docenti sentinella e liberare i giovani dalle droghe: stanziato un milione di euro. Lo prevede il Decreto Scuola - Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, annuncia un piano innovativo per combattere le dipendenze giovanili, con un investimento di un milione di euro.

Giovani e donne in politica: si chiude il quarto modulo FdI Giovani, public speaking e leadership femminile: a Taranto il quarto modulo della Scuola politica “Forma e Informa” Vai su Facebook

La scuola di politica per giovani donne; Graduation Day 2025 della Scuola di politica per giovani donne Prime Minister Milano; Giovani e donne in politica: si chiude il quarto modulo FdI.

Graduation Day 2025 della Scuola di politica per giovani donne Prime Minister Milano - Domenica 15 giugno 2025 il cartellone di eventi targato UpTown prosegue con il Graduation Day 2025 della Scuola di politica per giovani donne Prime Minister Milano: l'appuntamento è dalle 10. Lo riporta mentelocale.it

Scuola di politica per giovani donne, anche in Calabria arriva "Prime Minister" - Lontano (purtroppo) dalla realtà, visto che è appena stato eletto il parlamento meno rosa da 20 anni a questa ... Da rainews.it

Ragazze, tutte a scuola di politica - Questo è anche il motivo per cui io stessa mi adopero per la scuola ... Riporta donnamoderna.com