Lasciatevi coinvolgere dall’insolita avventura di Anna Danielon, scrittrice comasca e ora anche bibliotecaria per un giorno. Domani, la Biblioteca di Barzanò apre le sue porte a lettori curiosi che potranno scoprire i segreti degli scaffali, ricevere consigli di lettura e condividere la passione per i libri. Non perdete questa occasione: l’ingresso è libero, appuntamento alle 10.30 in via Pirovano 5. La sua ultima opera, “Insieme era il mondo”, vi aspetta tra storie emozionanti e sorprese letterarie.

La scrittrice comasca Anna Danielon sarà protagonista domani di “ Bibliotecario per un giorno “, iniziativa della Biblioteca di Barzanò durante la quale il pubblico viene accompagnato tra gli scaffali ricevendo consigli di lettura. La partecipazione è libera con appuntamento domani alle 10.30 in via Pirovano 5. Il suo ultimo libro è “ Insieme era il mondo “, mentre con il precedente romanzo " Una ferita in fondo al cuore " ha vinto il Premio Scritture di Lago nel 2022. Ha inoltre scritto "Il primo quarto di luna. Avventura a Firenze". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La scrittrice Danielon diventa bibliotecaria

Barzanò, gli scrittori diventano bibliotecari per un giorno - scrittori che consigliano scrittori, protagonisti di “Bibliotecario per un giorno”, proposto da Commissione Cultura e Biblioteca di Barzanò, a partire da domenica 23 marzo. Riporta ilgiorno.it