La scaletta del concerto 2025 di Ed Sheeran allo Stadio Olimpico di Roma | l’ordine delle canzoni

Preparatevi a un’esperienza musicale indimenticabile: Ed Sheeran torna in Italia con il suo concerto all’Olimpico di Roma, portando sul palco i suoi ultimi singoli come Azizam, Sepphire e Old Phone, insieme ai grandi successi che hanno conquistato milioni di fan. La scaletta promette emozioni, energia e ricordi indelebili. Continuate a leggere per scoprire l’ordine delle canzoni e vivere al massimo questa notte speciale.

Ed Sheeran torna in concerto in Italia, questa sera in scaletta allo stadio Olimpico di Roma ci saranno gli ultimi singoli Azizam, Sepphire e Old Phone e successi come Castle on the Hill, Perfect e Shape of You. 🔗 Leggi su Fanpage.it