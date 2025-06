La salute nel cuore di Concorezzo Cinque ambulatori e un’infermeria | riapre il centro medico Santa Marta

Il cuore pulsante di Concorezzo si arricchisce di un nuovo polo di cure e attenzione: il Centro Medico Santa Marta riapre dopo un restyling di 230mila euro, offrendo ai cittadini cinque ambulatori, un’infermeria e comfort moderni in una sede centrale e accogliente. Con questa trasformazione, la salute diventa ancora più accessibile e vicino ai residenti, promuovendo benessere e prevenzione nel cuore della città. È arrivato il momento di scoprire come il nuovo centro potrà fare la differenza per te.

Fine del restyling, a luglio apre il nuovo Centro medico comunale Santa Marta. A disposizione dei pazienti una sede nel cuore di Concorezzo, cinque ambulatori, un’infermeria, due sale d’attesa e una reception. L’intervento di riqualificazione è costato 230mila euro. Addio dunque agli spazi di via Manzoni, già chiusi per permettere il trasloco dopo la fine del cantiere, il servizio approda in corte Santa Marta, nel salotto cittadino. Attività sospese per permettere il trasferimento, riprenderà tutto nei nuovi locali. Riqualificazione e ridistribuzione degli interni, le parole d’ordine di un progetto per il quale il Comune ha fissato obiettivi di accessibilità, funzionalità e comfort per malati e personale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La salute nel cuore di Concorezzo. Cinque ambulatori e un’infermeria: riapre il centro medico Santa Marta

