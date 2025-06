La risposta immediata dell’Iran a Israele nuova guerra in Medio Oriente | dove e come ha colpito Teheran I missili dai sottomarini

Tra tensioni alle stelle e una risposta rapida e implacabile, l’Iran ha sferrato un attacco devastante a Tel Aviv e Gerusalemme, segnando un nuovo capitolo di escalation in Medio Oriente. In meno di ventiquattro ore dai raid israeliani sui siti nucleari, Teheran ha risposto con missili e droni, dando il via alla cosiddetta missione True Promise III. La regione è di nuovo sull’orlo del baratro: cosa ci aspetta ora?

Una risposta quasi immediata, precisa e distruttiva. A meno di ventiquattr’ore dai raid di Israele sui siti nucleari, l’Iran ha contrattaccato Tel Aviv. Un’escalation che porta ad una nuova guerra in Medio Oriente. Cittadini nei rifugi, ed esplosioni udite anche a Tel Aviv e Gerusalemme. L’Iran ha attaccato Israele con missili e droni. È quella che è stata definita la missione True promise III. Ondate di razzi balistici che sono andate avanti per diverse ore dalle prime ore del giorno fino all’alba. Utilizzati per i lanci anche i sottomarini. La risposta immediata dell’Iran a Israele, nuova guerra in Medio Oriente: dove e come ha colpito Teheran. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - La risposta immediata dell’Iran a Israele, nuova guerra in Medio Oriente: dove e come ha colpito Teheran. I missili dai sottomarini

