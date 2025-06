Scopri la rete invisibile che controlla la sanità pubblica in Sicilia, ben lontana dai riflettori dei dirigenti e delle autorità ufficiali. Sono gli uomini ombra, figure senza volto ma potenti decidenti, a plasmare ogni dettaglio: dalle assegnazioni di fondi alle nomine strategiche. Un mondo nascosto che influenza la nostra salute e il nostro futuro, rivelandoci un lato sconosciuto e sorprendente del sistema sanitario isolano.

Non i dirigenti, neanche i manager. Non gli assessori o i presidenti di commissione. Non Renato Schifani, presidente della Regione. No; la sanità siciliana non è gestita da loro. Bisogna dirlo. È gestita da quelli che possiamo chiamare uomini ombra: figure senza volto, senza targa, senza pagina social che però decidono tutto. Dove finiscono i milioni, chi vince la gara, chi viene nominato dirigente, chi si accomoda alla mensa (di lusso) degli appalti. Uomini che nessuno conosce – fino al giorno in cui, come da copione, si rompe l’incantesimo: una perquisizione, un’intercettazione, un’indagine della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it