La Resistenza per un giovane secondo posto per il saggio della liceale Andrea Luce Giustozzi

La resistenza, tra passato e presente, rappresenta un valore fondamentale per le nuove generazioni. Tra i tanti giovani che hanno partecipato al concorso nazionale letterario e grafico "La Resistenza per un giovane", spicca la brillantezza e il talento di Andrea Luce Giustozzi, studentessa del liceo Leopardi di Macerata. La sua riflessione, premiata con grande entusiasmo, testimonia come la passione e la coscienza civica possano ispirare il futuro. Come ribadito dagli interventi dei rappresentanti del comitato spontaneo dei giovani di Castelnuovo, dove si è svolta la premiazione

Andrea Luce Giustozzi, studentessa del liceo Leopardi di Macerata, premiata al concorso nazionale letterario e grafico "La Resistenza per un giovane". Tanti sono stati i partecipanti, che hanno inviato il proprio elaborato da tutta Italia. Come ribadito dagli interventi dei rappresentanti del comitato spontaneo dei giovani di Castelnuovo, dove si è svolta la premiazione, "il concorso ha avuto come scopo quello di promuovere la riflessione, la creatività e il talento letterario e grafico tra i giovani, stimolando la loro capacità di esprimere, attraverso le loro opere, una personale interpretazione del concetto di Resistenza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "La Resistenza per un giovane", secondo posto per il saggio della liceale Andrea Luce Giustozzi

In questa notizia si parla di: resistenza - giovane - andrea - luce

San Salvatore Telesino, giovane denunciato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale - Un giovane di 19 anni di San Salvatore Telesino è stato denunciato dalla Polizia di Stato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

LUCE GIUSTA Parco della Resistenza – Ozzano dell’Emilia Giovedì 5 giugno, ore 18:30 Ci vediamo in uno dei cuori verdi della città per un evento che parla di sole, salute e scelte consapevoli. Ma soprattutto, di persone. Con noi David Colgan, triatlet Vai su Facebook

La Resistenza per un giovane, secondo posto per il saggio della liceale Andrea Luce Giustozzi; Arditi contro, di Andrea Augello; Eroe dimenticato: riscoperte le gesta del giovane partigiano, nella Resistenza a 15 anni.

"La Resistenza per un giovane", secondo posto per il saggio della liceale Andrea Luce Giustozzi - Andrea Luce Giustozzi, studentessa del liceo Leopardi di Macerata, premiata al concorso nazionale letterario e grafico "La Resistenza per ... Come scrive msn.com

La Resistenza delle donne La terza via di Andrea Battistini per dire no a guerra e violenza - dalla ribellione contro la violenza e dalla resistenza alla deriva bellicistica considerata come fatto ... Riporta lanazione.it