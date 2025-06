La Regione Abruzzo ottiene l’estensione della cassa integrazione per il comparto moda

Garantire un futuro sostenibile e resiliente al settore moda in Abruzzo, la regione ottiene l’estensione della cassa integrazione. Un passo strategico che testimonia l’impegno delle istituzioni nel tutelare i posti di lavoro e valorizzare un comparto fondamentale per l’economia locale. Questa decisione rappresenta un segnale forte di attenzione e sostegno, rafforzando la speranza di rinascita e crescita per il tessuto produttivo abruzzese.

"Un segnale importante di attenzione verso il territorio e, soprattutto, verso un settore che in Abruzzo rappresenta una fonte significativa di lavoro e occupazione." Così ha dichiarato l'assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, in seguito alla decisione del consiglio dei ministri di.

