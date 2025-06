La rappresaglia dell' Iran | pioggia di missili dopo attacchi Israele

L'inasprirsi dei conflitti tra Iran e Israele raggiunge un nuovo, drammatico apice: dopo il devastante attacco alle strutture iraniane, Teheran risponde con una pioggia di missili su Gerusalemme. La tensione si infiamma, minacciando di trascinare la regione in un vortice di violenza senza precedenti. Mentre le immagini del sottomarino iraniano circolano, il mondo osserva con apprensione: questa escalation segna un punto di svolta nel conflitto mediorientale.

Roma, 14 giu. (askanews) - Scie di fumo sono visibili su Gerusalemme mentre l'Iran ha lanciato una pioggia di missili, oltre 100, contro Israele, in segno di rappresaglia per il massiccio attacco mirato ai siti nucleari e militari della Repubblica islamica e che ha ucciso diversi generali di alto rango. La tv di Stato iraniana ha mostrato le immagini di quello che sarebbe un sottomarino che lancia missili contro Israele dal Golfo. I sistemi di difesa aerea israeliani hanno tentato di intercettare i missili iraniani, qui visibile dalla cittĂ di Ramallah, in Cisgiordania. Missili iraniani sono stati avvistati mentre attraversavano il confine meridionale del Libano verso Israele.