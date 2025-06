La ragione deve tornare a prevalere

La ragione deve tornare a prevalere, affinché il nostro cammino collettivo possa trovare una strada di pace e responsabilità. L’arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti, invita tutti coloro che ricoprono responsabilità a riflettere sulle conseguenze delle loro scelte, specialmente in tempi di crisi come questi. Nei tanti interrogativi che ci assalgono, è fondamentale riscoprire il senso di umanità e di ragionevolezza per tracciare un futuro più giusto e pacifico.

LUCCA "Tutti quelli che hanno delle responsabilità, si domandino dove portano le strade che fanno intraprendere ai loro popoli". A rivolgere un appello alla 'ragione' dopo l' attacco di giovedì notte di Israele all'Iran è l' arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti, costretto a posticipare il ritorno dal Medio Oriente – dove si trovava in pellegrinaggio – data la chiusura dell'aeroporto di Tel Aviv dettata dall'aggravarsi del conflitto. "Nei tanti incontri vissuti in questi giorni qui tra Gerusalemme e Betlemme, abbiamo naturalmente condiviso la situazione di difficoltà che la comunità cristiana attraversa in questo periodo di guerra, soprattutto della componente palestinese – ha fatto sapere dalla Giordania –.

