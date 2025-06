La Promessa Anticipazioni Spagnole | Leocardia sarà la nuova marchesa de Lujàn?

Preparatevi a immergervi nelle sorprendenti anticipazioni spagnole de La Promessa, dove il nuovo personaggio Leocardia Sar224 sta per rivoluzionare le trame. Con il suo fascino oscuro e misterioso, promette di diventare la dark lady più intrigante della soap e la nuova Marchesa de Lujàn. Cosa combinerà questa affascinante figura? Scopriamolo insieme, perché gli episodi sono alle porte su Rete4!

