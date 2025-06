La Promessa anticipazioni 15 giugno | Vera costretta a rivelare la sua identità dopo il tradimento di Lope

Domani sera su Rete 4, preparatevi a vivere un’altra emozionante puntata de "La Promessa", la soap spagnola ambientata a Córdoba. Teresa si troverà costretta a rivelare la sua vera identità dopo il tradimento di Lope, mentre le tensioni tra i personaggi si intensificano. Non perdete l’appuntamento alle 19:40, perché le anticipazioni promettono colpi di scena sorprendenti e rivelazioni che cambieranno tutto.

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: Teresa temerà che il suo legame con Marcelo venga scoperto a causa di una foto che sarà pubblicata su un giornale." La Promessa torna su Rete 4 domani alle 19:40 circa. La soap spagnola, ambientata a Cordova, è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Simona e Candela mettono Vera alle strette, Cruz non perdona Pia e respinge le suppliche di Don Romulo. Riassunto dell'episodio precedente Petra affronta Ayala, accusandolo di egoismo per essersi concentrato solo sul suo matrimonio, ignorando i drammatici eventi recenti, come l'arresto di Manuel.